بوجبا: لم يكن هناك بديل عن الفوز على إيفرتون





أشار الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أن فريقه كان بحاجة للفوز على إيفرتون، لا سيما بعد التعادل ضد تشلسي عندما كان ينبغي أن يكسب الفريق تلك المباراة.





وقال بوجبا في تصريحات صحفة بعد التغلب على إيفرتون بهدفين مقابل هدف: "كنت محظوظًا في ركلة الجزاء ولكن الأهم أن الكرة دخلت المرمى بعدها".





وأضاف: "هذا التكتيك في تنفيذ ركلات الجزاء أقوم به لتشتيت حارس المرمى ولكن ربما ينبغي أن أعاود العمل على هذا فربما بدأ الحراس يفهمون تحركاتي. الأهم أن الكرة دخلت المرمى بعدها".





وواصل: "لا أحب تشتيت الكرة ولكن أحيانًا عليك فعل ذلك ليتقدم الفريق للأمام. أنا دائمًا أحاول أن أتحسن وأحاول أن ألعب (كرة قدم) من خلال إيجاد حل لأنني أعتقد أننا نتمتع بالإمكانيات لنلعب. ولكن صحيح، أحيانًا عليّ تشتيت الكرة ليتقدم الفريق (ويخرج من مناطقه)".





وأكمل: "لا ينبغي أن يتفاجأ أحد من موهبة مارشيال ومستوياته".





واستطرد: "مازال مارشيال صغيرًا في السن وثقته ترتفع أسبوعيًا كما يظهر من خلال مستوياته إضافة إلى أنه أصبح يلعب دقائق أكثر".





وأتم تصريحاته قائلاً: "الجميع يعرفون مارشيال، واليوم أظهر مجددًا لمسة مارشيال".



