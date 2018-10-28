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اليمن: مارتن جريفيث يناقش مع المجلس الانتقالي الجنوبي استئناف المشاورات

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:19 م
اليمن: مارتن جريفيث يناقش مع المجلس الانتقالي الجنوبي استئناف المشاورات
مارتن جريفيث
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وكالات
 

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في العاصمة الأردنية عمَان، الوفد التفاوضي للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة ناصر الخبجي.


وقال الانتقالي الجنوبي عبر موقعه إن "اللقاء ناقش جهود المبعوث الأممي لاستئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية، وتطرق إلى التطورات على الساحة الجنوبية".


يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، كان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنية، نهاية نوفمبر المقبل، بعد أن فشلت جهود الأمم المتحدة، في إطلاق مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، بعد تعثر وصول وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في الموعد المقرر لهذه المشاورات في 6 سبتمبر الماضي.

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