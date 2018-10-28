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بعد فضيحة الكلاسيكو.. ريال مدريد يحقق الترتيب الأسوأ بالليجا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:22 م
بعد فضيحة الكلاسيكو.. ريال مدريد يحقق الترتيب الأسوأ بالليجا
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عمر عبدالعزيز
 

تابع فريق ريال مدريد الإسباني تقديم عروضه المخيبة للآمال، وفقد 3 نقاط هامة، بعدما خسر بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة بالليجا الإسبانية أمام غريمه التقليدي برشلونة، على ملعب الكامب نو، ليختفي أكثر اسم الملكي من قائمة الصفوة.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الموسم الحالي لليجا، ليختفي من قائمة فرق الصفوة السبعة التي يمكنها التأهل لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

واحتل ريال مدريد قبل الجولة الحالية من الليجا المركز السابع، وهو المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، ولكن مع فقدان نقاط المباراة أمام برشلونة تراجع إلى المركز التاسع.

ويمتلك ريال مدريد 15 نقطة فيما يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 21 نقطة فيما يحل أتلتيكو مدريد في الوصافة برصيد 19 نقطة.

المزيد عن: كلاسيكو الأرض ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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