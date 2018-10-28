لايف ديربي الشمس | رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة نابولي وروما بث مباشر 28-10-2018 الدوري الايطالي كورة لايف كول كورة اون
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:14 م
لايف ديربي الشمس | رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة نابولي وروما بث مباشر 28-10-2018 الدوري الايطالي كورة لايف كول كورة اون
تشهد الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي مواجهة كلاسيكية بين نابولى وضيفه روما فى ديربى الشمس، والذى يستضيفه ملعب "سان باولو"، معقل فريق نابولى، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد.
تشهد الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي مواجهة كلاسيكية بين نابولى وضيفه روما فى ديربى الشمس، والذى يستضيفه ملعب "سان باولو"، معقل فريق نابولى، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد.
يدخل فريق نابولى المباراة باحثا عن فوزه الأول على روما فى معقله "سان باولو" منذ الأول من شهر نوفمبر عام 2014، عندما تغلب على فريق ذئاب العاصمة بنتيجة 2 – 0، بهدفى جونزالو هجواين مهاجم فريق ميلان حاليا وخوسيه كاليخون.
لايف ديربي الشمس | رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة نابولي وروما بث مباشر 28-10-2018 الدوري الايطالي كورة لايف كول كورة اون
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لايف ديربي الشمس | رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة نابولي وروما بث مباشر 28-10-2018 الدوري الايطالي كورة لايف كول كورة اون
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موعد مباراة نابولي وروما اليوم
البطولة : الدوري الايطالي
القنوات : بي ان سبورت 4
المعلق : خليل البلوشي
الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية
لايف ديربي الشمس | رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة نابولي وروما بث مباشر 28-10-2018 الدوري الايطالي كورة لايف كول كورة اون
لايف ديربي الشمس | رابط يلا شوت HD مشاهدة مباراة نابولي وروما بث مباشر 28-10-2018 الدوري الايطالي كورة لايف كول كورة اون
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