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فالفيردي : كنت أنتظر الفوز في الكلاسيكو ولكن!

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:16 م
فالفيردي : كنت أنتظر الفوز في الكلاسيكو ولكن!
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ريهام عبدالمحسن
 
صرح إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب الفوز على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بأنه كان ينتظر الفوز ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة.


وقال فالفيردي في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حتى أكون صادقا، كنت انتظر الفوز لكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة".


وأضاف: "ريال مدريد حاول تقديم مباراة جيدة لكنهم فشلوا ثم جاءت النتيجة الكبيرة لأننا لعبنا في المساحات الفارغة لذلك فقد لاعبو الخصم السيطرة خلال اللقاء".


وتابع: "في الشوط الثاني تغير أسلوب الملكي ولعبوا بـ3 مدافعين مع أطراف متقدمة ما تسبب في وجود خلخلة في دفاع فريقنا نتج عنها استقبال هدف مارسيلو لكننا تداركنا الموقف وعدنا في المباراة وجعلناهم يدافعون".


وأردف قائلا: "إذا فزت، أذهب لأنام مرتاحا وإذا خسرت أكون على بعد خطوة من النار".


وعن غياب ميسي، قال فالفيردي : "كان أسبوعا هاما بعد إصابة ميسي ونحن سعداء بالفوز بـ3 مباريات صعبة جدا وأتمنى أن نفوز بالمباراة المقبلة ضد رايو فاليكانو لنواصل الاحتفاظ بالصدارة".


واختتم فالفيردي تصريحاته قائلا: "الفريق يفتقد ميسي حقا، لا زلنا في شهر أكتوبر، دعونا نرى ما سيحدث في أبريل رغم الظروف الصعبة التي نمر بها".

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