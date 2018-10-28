"التعليم": الحملة على الدروس الخصوصية ستستمر لمدة شهرين
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:12 مكساب أحمد
قال أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، إن معظم من يدرس في مراكز الدروس الخصوصية غير تربويين، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد حملة على مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها.
وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أنه استمع لشكاوي الطلاب في مراكز الدروس الخصوصية، وسيتم تقديم تقرير لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عنها.
وتابع أن الوزارة ستحيل من يدرس في هذه المراكز للتحقيق، لافتَا إلى أن الحملة على الدروس الخصوصية ستستمر لمدة شهرين بهدف إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإعداد فصول تقوية بالمدراس بدلًا من الدروس الخصوصية بعد انتهاء اليوم الدراس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
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