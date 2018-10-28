محافظ كفر الشيخ: إنشاء 12 مغذيا كهربائيا لتحسين الجهد بعدد من قرى الحامول

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه جار انشاء المغذيات الجديدة بالخطة الطموحة لقرى الحامول، تتضمن مغذى كوم الحجر به 4 مغذيات لدخول التيار و7 مغذيات لخروج التيار بطول 14 كيلو متر لكل مغذى وبلغت طاقة اللوحة 200 أمبير، وريف الطيبة بطول 25 كيلو متر بطاقة 160 أمبير، ومغذى الثمانين يتضمن 2 خط مغذى دخول و5 خطوط خروج بطول 15 كيلو متر وبطاقة 140 أمبير.



وأضاف المحافظ، أنه سيتم إنشاء سلسلة رفع القدرات لمحول الجمعية الخيرية ببرج البرلس بقيمة 384 ألف جنيه، لرفع قدرة التيار الكهربائي وتحسين الخدمة للمواطنين والمشروعات ببرج البرلس.