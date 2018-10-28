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محافظ الإسماعيلية: الخريطة السياحية واعدة جدًا.. "وأطلقنا برنامج سياحة اليوم الواحد"

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:10 م
محافظ الإسماعيلية: الخريطة السياحية واعدة جدًا.. وأطلقنا برنامج سياحة اليوم الواحد
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أمنية فوزي
 
قال اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة على قاعدة عريضة من السياحة، لافتًا إلى أنهم لديهم مناطق سياحية كثيرة منها متحف الإسماعيلية، وغرفة وثائق الإسماعيلية، وغيرها.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc" مساء الأحد، أنهم أطلقوا برنامج "سياحة اليوم الواحد"، متابعًا: "ننقل سياحة الإسماعيلية إلى السياحة الدائمة عندما تكون مياه قناة السويس نقية تمامًا".

وأكد أن خريطة السياحة خريطة واعدة جدًا، ويجب على الجميع أن يتكاتف في هذا المجال.
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