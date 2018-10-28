سبق – السعودية | "الرياض" تحتضن برنامج تقويم منجزات الخطط الإشرافية لمكاتب التعليم بالمملكة
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 09:10 مالفجر السعودي
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استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ٤٦ إدارة تعليمية تشارك في برنامج تقويم بناء ومنجزات الخطط الإشرافية لمكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي، ضمن برامج ومشروعات خطة وكالتي التعليم للبنين والبنات.
ودشنت المساعد للشؤون التعليمية "بنات" ريم بنت محمد الراشد عمل اللجنة وبداية الورش، مبينة أن الإدارات التعليمية تجتمع خلال هذا الأسبوع من مناطق المملكة ومحافظاتها في الرياض، بهدف تحسين وتطوير بيئة التعليم والتركيز على رفع كفاءة الأداء في المنظومة التعليمية.
وقالت الراشد: "إنه لشرف مهني أن تكون الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مساندة للإدارة العامة في برنامج تقويم وبناء منجزات الخطط الإشرافية ضمن برامج الإدارة العامة للإشراف التربوي بنات، حيث نسعى إلى تسخير الإمكانات كافة، لتحقيق أهداف وسياسات التعليم"، متمنية أن يحقق البرنامج أهدافه ومقاصده المرجوة منه.
فيما أوضحت مديرة الإشراف التربوي في الرياض نجلاء النفيعي، أن جلسات العمل في برنامج تقويم بناء ومنجزات الخطط الإشرافية لمكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي ستستمر بإذن الله على مدار ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء ٢١ صفر، يتم خلالها تقييم ومراجعة وتنفيذ بناء الخطط الإشرافية، وإصدار التوصيات.
يُذكر أن الورش التدريبية انطلقت بجلسة بناء الخطط الإشرافية، وفيه عُرضت النماذج المحدثة لبناء الخطة، قدمتها مديرة إدارة التخطيط والجودة ومشرفة العموم في الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم أمل الرجيعي، فيما استأنفت الجلسة الثانية التي تم فيها تقييم بناء الخطط الإشرافية عبر مجموعات، تلتها الجلسة الثالثة وفيها مراجعة تقييم بناء الخطط الإشرافية عبر مجموعات العمل.
المصدر:- صحيفة سبق
استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ٤٦ إدارة تعليمية تشارك في برنامج تقويم بناء ومنجزات الخطط الإشرافية لمكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي، ضمن برامج ومشروعات خطة وكالتي التعليم للبنين والبنات.
ودشنت المساعد للشؤون التعليمية "بنات" ريم بنت محمد الراشد عمل اللجنة وبداية الورش، مبينة أن الإدارات التعليمية تجتمع خلال هذا الأسبوع من مناطق المملكة ومحافظاتها في الرياض، بهدف تحسين وتطوير بيئة التعليم والتركيز على رفع كفاءة الأداء في المنظومة التعليمية.
وقالت الراشد: "إنه لشرف مهني أن تكون الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مساندة للإدارة العامة في برنامج تقويم وبناء منجزات الخطط الإشرافية ضمن برامج الإدارة العامة للإشراف التربوي بنات، حيث نسعى إلى تسخير الإمكانات كافة، لتحقيق أهداف وسياسات التعليم"، متمنية أن يحقق البرنامج أهدافه ومقاصده المرجوة منه.
فيما أوضحت مديرة الإشراف التربوي في الرياض نجلاء النفيعي، أن جلسات العمل في برنامج تقويم بناء ومنجزات الخطط الإشرافية لمكاتب التعليم وإدارات الإشراف التربوي ستستمر بإذن الله على مدار ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء ٢١ صفر، يتم خلالها تقييم ومراجعة وتنفيذ بناء الخطط الإشرافية، وإصدار التوصيات.
يُذكر أن الورش التدريبية انطلقت بجلسة بناء الخطط الإشرافية، وفيه عُرضت النماذج المحدثة لبناء الخطة، قدمتها مديرة إدارة التخطيط والجودة ومشرفة العموم في الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم أمل الرجيعي، فيما استأنفت الجلسة الثانية التي تم فيها تقييم بناء الخطط الإشرافية عبر مجموعات، تلتها الجلسة الثالثة وفيها مراجعة تقييم بناء الخطط الإشرافية عبر مجموعات العمل.
المصدر:- صحيفة سبق
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