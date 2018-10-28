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يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف حصري لايف

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:06 م
يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف حصري لايف
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يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف حصري لايف
أكد رشيد الطاوسي، مدرب وفاق سطيف الجزائري، بأن هدف فريقه الفوز على الأهلي السعودي، وفي نفس الوقت الذهاب بعيدا في البطولة العربية، التي اعتبرها مختلفة بعدما حملت اسم الشيخ زايد.

ويستضيف وفاق سطيف الجزائري، نظيره الأهلي السعودي، غدا الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال. 

يلا شوت hd مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر coolkora .. الان مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف حصري لايف
 
 


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