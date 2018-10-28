البحرين توقع عقد مع شركة جديدة لتطوير المطار الدولى

قال وزير المواصلات البحريني، اليوم الأحد، أن وزراته ستوقع مع شركة جديدة خلال معرض الطيران لتطوير مطار البحرين الدولي.





وأضاف الوزير كما أحمد خلال الملتقى الحكومي، المنعقد اليوم داخل المملكة، أنه تم تأجير 81 % من منطقة البحرين اللوجستية.





وأكد الوزير على ان مملكة البحرين تعمل على تطوير العمليات في ميناء خليفة بن سلمان.





يذكر أن مشروع توسعة “مطار البحرين الدولي” الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1.1 مليار دولار؛ يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنوياً؛ تماشياً مع الارتفاع المتوقع في أعداد المسافرين والاتجاهات الحديثة للطيران.





والملتقى الحكومي يهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة في مملكة البحرين إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفق خطط تنموية واستراتيجية فعالة أسهمت في تطوير منظومة العمل الحكومي المتجانس والفعّال.





وانعكست على تحسين الأداء والإنتاجية ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، ومتابعة سياسة التنويع الاقتصادي نحو تحقيق الاستدامة المالية.