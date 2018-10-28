سبق – السعودية | وظائف شاغرة للرجال والنساء بجامعة الحدود الشمالية
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:06 مالفجر السعودي
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور للرجال والنساء للعمل وفق الاحتياج في كلٍّ من: (عرعر، رفحاء، طريف، العويقيلة)، التي ترغب في شغلها عن طريق قوائم المسجلين في برنامج "ساعد" بوزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن من لديه الرغبةَ التقديم مباشرة على برنامج "ساعد" من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، اعتبارًا من اليوم ولمدة سبعة أيام بحسب الشروط المعلنة عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.
المصدر:- صحيفة سبق
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور للرجال والنساء للعمل وفق الاحتياج في كلٍّ من: (عرعر، رفحاء، طريف، العويقيلة)، التي ترغب في شغلها عن طريق قوائم المسجلين في برنامج "ساعد" بوزارة الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن من لديه الرغبةَ التقديم مباشرة على برنامج "ساعد" من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، اعتبارًا من اليوم ولمدة سبعة أيام بحسب الشروط المعلنة عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.
المصدر:- صحيفة سبق
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