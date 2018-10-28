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سبق – السعودية | وظائف شاغرة للرجال والنساء بجامعة الحدود الشمالية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:06 م
سبق – السعودية | وظائف شاغرة للرجال والنساء بجامعة الحدود الشمالية
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الفجر السعودي
 
تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور للرجال والنساء للعمل وفق الاحتياج في كلٍّ من: (عرعر، رفحاء، طريف، العويقيلة)، التي ترغب في شغلها عن طريق قوائم المسجلين في برنامج "ساعد" بوزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن من لديه الرغبةَ التقديم مباشرة على برنامج "ساعد" من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، اعتبارًا من اليوم ولمدة سبعة أيام بحسب الشروط المعلنة عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

المصدر:- صحيفة سبق

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