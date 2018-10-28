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شاهد مباراة الاهلي| شاهد ماتش الاهلي والوصل اليوم 6-10-2018 الاهلي والوصل بث مباشر

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:54 م
شاهد مباراة الاهلي| شاهد ماتش الاهلي والوصل اليوم 6-10-2018 الاهلي والوصل بث مباشر
الأهلي
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شاهد مباراة الاهلي| شاهد ماتش الاهلي والوصل اليوم 6-10-2018 الاهلي والوصل بث مباشر

وأعلن حسن العبدولي، المدير الفني للوصل، عن تشكيلة الفريق، والتي تضم سالم الزعابي لحراسة المرمى والكوري الجنوبي أوه بان سوك ووحيد إسماعيل وسالم العزيزي وعبد الله خميس للدفاع وعلي سالمين وخميس إسماعيل وحميد عباس للوسط والثلاثي البرازيلي كايو كانيدا وفابيو دي ليما وفينسيوس ليما للهجوم.

شاهد مباراة الاهلي| شاهد ماتش الاهلي والوصل اليوم 6-10-2018 الاهلي والوصل بث مباشر
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