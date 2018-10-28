خاض ثنائي الاهلي سعد سمير وكريم نيدفيد تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق مباراة الأهلي والوصل الإماراتي تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق .

وخرج سعد سمير وكريم نيدفيد من قائمة الفريق اليوم لمباراة الوصل الإماراتي التي تنطلق في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

عاجل .. انطلاق مباراة الاهلي والوصل | رابط مشاهدة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية لايف HD



يستقبل فريق الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، حيث ستكون المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بين فريقين عربيين شقيقين، البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي حصريا عبر أبو ظبي الرياضية.

عاجل .. انطلاق مباراة الاهلي والوصل | رابط مشاهدة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية لايف HD

الأهلي المصري كان قد عبر إلى دور الستة عشر بعدما تجاوز نظيره النجمة اللبناني في دور الـ 32 من المسابقة العربية، بعد الفوز عليه في مجموع اللقائين 4-0، في حين تفوق الوصل الإماراتي على عملاق الكرة السعودية نادي اتحاد جدة، على الرغم من انتهاء موقعتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1، لكن الوصل استفاد من قاعدة احتساب الأهلي خارج الأرض ليصعد إلى هذا الدور من البطولة العربية.





يمكن لكل متابعينا في كل مكان متابعة مباراة الأهلي أمام الوصل الاماراتي مباشرة بدون تقطيع عبر أبو ظبي الرياضية 1، وتعليق ممتع لكل من الإماراتي علي سعيد الكعبي، والمصري عصام عبده في واحدة من قمم البطولة العربية في دور الستة عشر من البطولة التي تحظى بمتابعة ممتازة، وتبلغ جوائز صاحب المركز الأول ما يقارب من 22 مليون ريال سعودي (6 مليون دولار).

عاجل .. انطلاق مباراة الاهلي والوصل | رابط مشاهدة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية لايف HD

وكان الأهلي المصري تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تنتظره موقعة في غاية الصعوبة أمام الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل في الذهاب على ملعب برج العرب وبعدها بأسبوع موقعة الإياب في رادس.



