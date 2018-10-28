كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع

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واستبعد كارتيرون الرباعي كريم وليد "نيدفيد" وصبري رحيل والحارس علي لطفي وسعد سمير، بينما يجلس على مقاعد البدلاء الحارس شريف إكرامي وهشام محمد ومحمد هاني ووليد سليمان والمغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ وأحمد حمودي.



