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كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:54 م
كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع
الأهلي
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كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع

واستبعد كارتيرون الرباعي كريم وليد "نيدفيد" وصبري رحيل والحارس علي لطفي وسعد سمير، بينما يجلس على مقاعد البدلاء الحارس شريف إكرامي وهشام محمد ومحمد هاني ووليد سليمان والمغربي وليد أزارو وأحمد الشيخ وأحمد حمودي.

كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل | Yalla Shoot كورة لايف اون لاين لايف بدون تقطيع

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