لوبيتيجي : الخسارة مؤلمة من برشلونة والنتيجة لا تعكس حقيقة ما حدث
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:02 مريهام عبدالمحسن
صرح جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد عقب الخسارة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بأن الخسارة مؤلمة من البلوجرانا وأن النتيجة لا تعكس حفقيقة ما حدث.
وقال لوبيتيجي في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "الهدف الثالث أنهى فُرصنا في المباراة، النتيجة النهائية لا تعكس حقيقة ما حدث".
وأضاف : " لقد عانينا من العديد من الإصابات، الفريق لم يمت، اشعر بالحزن لكن لدي القوة للاستمرار في قيادة الفريق".
وتابع : "أنا حزين وغرفة الملابس حزينة أيضاً، املك القوة ولا زلنا في اكتوبر، اعتقد ان وضعية الفريق من الممكن ان تتغير".
وأردف قائلا : " كانت لدينا الفرصة للتسجيل والفوز في المباراة بالشوط الثاني".
واختتم لوبيتيجي تصريحاته قائلاً : الخسارة مؤلمة دائماً وتكون مؤلمة أكثر عندما تخسر ضد برشلونة في ملعبهم".
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