يلا شوت HD .. بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر | رابط الاسطورة لايف

كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي المصري والوصل الاماراتي، حيث يخوض الاهلي المصري لقاء اليوم متسلحا بأرضه في مواجهة الضيف حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق فوز مطمئن ليخوض مباراة العودة بأريحية كبيرة والتي ستقام في الامارات يوم 22 من نوفمبر المقبل، وقد نجح الفريق الأحمر في الفوز على فريق النجمة اللبناني في الدور 32 حيث تعادل سلبيا في مباراة الذهاب بينما نجح في الفوز في مباراة العودة في لبنان بنتيجة 4/1 ليتأهل للدور 16 ويضرب موعدا مع الوصل الاماراتي حيث يطمح المارد الأحمر لمواصلة سلسلة الفوز تحت قيادة المدير الفني باتريس كارتيرون واحراز النتائج الايجابية على مستوى جميع البطولات وخصوصا بعد أن تأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا كونها البطولة المفضلة للنادي الأهلي وغابت عنه منذ سنوات ويسعى لاستعادتها من جديد وقد فاز في الدور نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري وبذلك حجز بطاقة التأهل ليواجه الترجي التونسي في المباراة النهائية في بطولة افريقيا والتي من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الأسكندرية يوم الجمعة القادم، ويذكر أن الفريق الأحمر قرر العودة للقاهرة عقب انتهاء مباراة الوصل ورفض البقاء في الاسكندرية لحين خوضه المباراة النهائية حيث يريد مواصلة التدريبات في القاهرة والاستعداد جيدا لبطولة دوري ابطال افريقيا، هذا وقد صرح مدرب الأهلي أنه شاهد عدة مباريات لفريق الوصل الاماراتي لمعرفة نقاط الضعف والقوة وأنه يحترم الخصم المنافس ولا يستهين بأي فريق كونه متواجد في البطولة فلابد من اللعب بقوة من أجل حسم اللقاء بأكثر عدد من الأهداف بث مباشر مباراة الاهلي والوصل البطولة العربية اون لاين.

