موعد بث مباشر مباراة الاهلي والوصل | مشاهدة القنوات الناقلة مباراة الوصل والاهلي | رابط مباراة الاهلي اليوم

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أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لخوض مباراة الوصل الإماراتي مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد.

وضمت التشكيلة محمد الشناوي لحراسة المرمى وأحمد علاء والمالي ساليف كوليبالي وأحمد فتحي وأيمن أشرف للدفاع وحسام عاشور وعمرو السولية ومحمد شريف وميدو جابر للوسط وصلاح محسن ومروان محسن للهجوم.



