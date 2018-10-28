موعد بث مباشر مباراة الاهلي والوصل | مشاهدة القنوات الناقلة مباراة الوصل والاهلي | رابط مباراة الاهلي اليوم
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:54 م
موعد بث مباشر مباراة الاهلي والوصل | مشاهدة القنوات الناقلة مباراة الوصل والاهلي | رابط مباراة الاهلي اليوم
أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيل فريقه لخوض مباراة الوصل الإماراتي مساء اليوم الأحد في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد.
وضمت التشكيلة محمد الشناوي لحراسة المرمى وأحمد علاء والمالي ساليف كوليبالي وأحمد فتحي وأيمن أشرف للدفاع وحسام عاشور وعمرو السولية ومحمد شريف وميدو جابر للوسط وصلاح محسن ومروان محسن للهجوم.
موعد بث مباشر مباراة الاهلي والوصل | مشاهدة القنوات الناقلة مباراة الوصل والاهلي | رابط مباراة الاهلي اليوم
المزيد عن: مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي مشاهدة البطولة العربية مباراة الاهلي والوصل الاماراتي في البطولة العربية مباراة الاهلي والوصل الاماراتي البطولة العربية مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الاماراتي الآن بث مباشر