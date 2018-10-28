بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف | مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر رابط س

سيدخل فريق وفاق سطيف مباراة اليوم لمصالحة جماهيرة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي المصري، ويسعى للفوز على الأهلي السعودي في مباراة الذهاب من البطولة العربية للأندية من أجل تسهيل مهته في مباراة الإياب، وكان الوفاق تمكن من الفوز على العين في مباراة الذهاب لدور الـ32 لبطولة كأس زايد بهدفين لهدف، إلا أنه خسر إياباً بهدف نظيف، لتكون بطاقة التأهل من نصيب وفاق سطيف الجزائري على حساب فريق العين الإماراتي.

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أما فريق الأهلي السعودي فاستطاع أن يُقصي فريق المحرق البحريني من دور ال 32 من البطولة العربية للأندية، الفريق السعودي فاز ذهاباً في البحرين بهدفين نظيفين، قبل أن يكرر فوزه بملعب الجوهرة المشعة بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، ويدخل فريق أهلي جدة مباراة اليوم بعد خسارته القاسية أمام الاتفاق السعودي بستة أهداف.

ويتواجد الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي بقائمة الفريق السعودي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة وفاق سطيف الجزائري والأهلي السعودي في التاسعة مساءا بوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 28-10-2018، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

بث مباشر bein sport كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف | مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر رابط سريع