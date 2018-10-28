يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم الأحد 28/10/2018 رابط حصري لايف يوتيوب بدون تقطيع ماتش الاهلي المصري في مواجهة الوصل الاماراتي ضمن أهم مباريات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ومنافسات ذهاب دور الــ16 للبطولة العربية وتقام المباراة على أرضية ملعب برج العرب حيث يستضيف المارد الأحمر مباراة الذهاب على أن تكون مباراة العودة في الامارات، كما سيتم استقبال جماهير الوصل الاماراتيه لحضور المباراة ببرج العرب مجانا لمساندة فريقها، ويخوض الفريق الأحمر لقاء اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي صرح أن توقيت المباراة جيد لتكثيف التدريبات والاستعداد جيدا لنهائي دوري ابطال افريقيا وأضاف أنه يثق جيدا في لاعبيه ويجيد أيضا توظيف اللاعبين حيث من المنتظر أن يختار التشكيل المناسب مع اراحة بعض اللاعبين للمباراة النهائية أمام الترجي يوم الجمعة القادم كما شدد كارتيرون أن النادي الاهلي كل نجومه أساسيين ولا يوجد نجوم الدكة أو الاحتياطي، ومن المنتظر ظهوراللاعب أحمد علاء للمرة ألأولى في البطولة العربية حيث تم الانتهاء من قيده بالقائمة العربية، ومن المنتظر أن يكون لدينا سهرة كروية رائعة ينتظرها جمهور الأهلي ليطمئن على مستواه قبل نهائي دوري أبطال افريقيا يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي المصري والوصل الاماراتي بث مباشر.

