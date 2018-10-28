كورة اون لاين - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي الآن





وكتبت صحيفة "البيان"، "الوصل والأهلي المصري في كأس زايد للأندية الأبطال"، وقالت أن الوصل يدخل مباراة اليوم وهو يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تؤمن له التأهل للدور ربع النهائي من منافسات البطولة قبل خوض مباراة الاياب.



