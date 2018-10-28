لأول مرة.. ريال مدريد يخسر 3 مباريات متتالية في الليجا منذ 2009









تلقى فريق ريال مدريد خسارة مذلة من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.





وبهذه النتيجة؛ يخسر ريال مدريد ثلاث مباريات على التوالي في الدوري الأسباني للمرة الأولى منذ مايو 2009 وذلك عندما خسر خمس مباريات متتالية.





وكان ريال مدريد قد خسر من ألافيس بهدف دون رد بالجولة الثامنة بينما خسر من ليفانتي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من الليجا الإسبانية.





ويحتل ريال مدريد المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، بينما في الجهة المقابلة يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 21 نقطة.



