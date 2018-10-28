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تدريبات منفردة لـ"سعد سمير" و"نيدفيد" قبل مباراة الأهلي والوصل

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:57 م
تدريبات منفردة لـسعد سمير ونيدفيد قبل مباراة الأهلي والوصل
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علي نبوي
 
خاض الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق مباراة الأهلي والوصل الإماراتي على ملعب برج العرب.


وقام سعد سمير وكريم نيدفيد بأداء تدريبات منفردة، تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الفريق.


يذكر أن سعد سمير وكريم نيدفيد خرجا من قائمة الفريق اليوم لمباراة الوصل الإماراتي التي تنطلق في تمام الثامنة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

المزيد عن: نيدفيد مباراة الاهلي والوصل سعد سمير
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