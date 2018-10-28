مشاهدة hd online بث مباشر مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف يلا كورة | شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي ووفاق سطي

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر اليوم الاحد 27-10-2018 البطولة العربية (AL_AHLY) يلا شوت لايف



قررت إدارة الأهلي السعودي، تأجيل تجديد عقد عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق، بعد المواجهة الهامة أمام النصر في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام النصر، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة hd online بث مباشر مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف يلا كورة | شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف





سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، حينما يفتتح ملعب 8 مايو بمدينة سطيف الجزائرية أبوابه لاستضافة مباراة وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي السعودي في إطار مباريات ذهاب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال في التاسعة مساءا بوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 28-10-2018.

مقدمة عن المباراة:

سيدخل فريق وفاق سطيف مباراة اليوم لمصالحة جماهيرة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي المصري، ويسعى للفوز على الأهلي السعودي في مباراة الذهاب من البطولة العربية للأندية من أجل تسهيل مهته في مباراة الإياب، وكان الوفاق تمكن من الفوز على العين في مباراة الذهاب لدور الـ32 لبطولة كأس زايد بهدفين لهدف، إلا أنه خسر إياباً بهدف نظيف، لتكون بطاقة التأهل من نصيب وفاق سطيف الجزائري على حساب فريق العين الإماراتي.

مشاهدة hd online بث مباشر مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف يلا كورة | شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف

أما فريق الأهلي السعودي فاستطاع أن يُقصي فريق المحرق البحريني من دور ال 32 من البطولة العربية للأندية، الفريق السعودي فاز ذهاباً في البحرين بهدفين نظيفين، قبل أن يكرر فوزه بملعب الجوهرة المشعة بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، ويدخل فريق أهلي جدة مباراة اليوم بعد خسارته القاسية أمام الاتفاق السعودي بستة أهداف.

ويتواجد الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي بقائمة الفريق السعودي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة وفاق سطيف الجزائري والأهلي السعودي في التاسعة مساءا بوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 28-10-2018، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

مشاهدة hd online بث مباشر مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف يلا كورة | شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف