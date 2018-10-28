القومي للسينما يحتفل بمئوية محمد فوزي وليلى مراد في "شحات الغرام" بالهناجر (صور)
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:55 مشيماء عطية - تصوير: هادي كرم
افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، و د. سمير سيف رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية، معرض "شحات الغرام" قبل قليل بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بمناسبة مئوية ميلاد الموسيقار الراحل محمد فوزي والفنانة الراحلة ليلي مراد، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الثانية العشرين من المهرجان.
يتضمن المعرض أفيشات
وصور وكلمات أغاني لأشهر أفلام الفنانين محمد فوزي وليلى مراد، مثل "شاطئ الغرام"،
"ورد الغرام"، "يحيا الحب"، "عدو المرأة"، الآنسة ماما".
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