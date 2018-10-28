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يلا شوت مشاهدة مباراة alahly vs alwasl بث مباشر yalla shoot

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:54 م
يلا شوت مشاهدة مباراة alahly vs alwasl بث مباشر yalla shoot
الأهلي
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يلا شوت مشاهدة مباراة alahly vs alwasl بث مباشر yalla shoot

عنونت صحيفة "الإمارات اليوم"، "الإمبراطور يطلب أول انتصار فى كأس زايد للأندية الأبطال.. الوصل يواجه الأهلى المصرى بدعم جمهور الزمالك وذكريات 1999"، وقالت الصحيفة أن الوصل يسعى لتكرار موقعة 1999 عندما تغلب على الاهلى بثلاثية نظيفة فى مهرجان إعتزال اللاعب فهد خميس.

يلا شوت مشاهدة مباراة alahly vs alwasl بث مباشر yalla shoot
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