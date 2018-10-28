رابط live مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر coolkora | بث مباشر البطولة العربية مباراة الاهلي السعودي ووف

ويتواجد الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي بقائمة الفريق السعودي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة وفاق سطيف الجزائري والأهلي السعودي في التاسعة مساءا بوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 28-10-2018، وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية.