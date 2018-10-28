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فالفيردي: كنت أنتظر الفوز على الريال وليست هذه النتيجة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:54 م
فالفيردي: كنت أنتظر الفوز على الريال وليست هذه النتيجة
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مني شكري
 

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، على سعادته بالفوز على ريال مدريد بنتيجة ثقيلة 5-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، عقب نهاية اللقاء: "لأكون صادقًا، كنت انتظر الفوز لكن ليست هذه النتيجة".

وتابع حديثه: "في الشوط الثاني تغير أسلوب ريال مدريد ولعبوا بـ 3 مدافعين مع اطراف متقدمة ، قمنا بعمل خطاء ستغلوه وسجلوا منه هدف، ولكن عدنا في المباراة وجعلناهم يدافعون".

وأضاف: "مدريد حاولوا أن يقدموا مباراة جيدة لكن فشلوا ثم جاءت نتيجة واسعة، واحتجنا للعب في المساحات الفارغة، لاعبي ريال مدريد فقدوا السيطرة على أنفسهم".

وأكمل: "كان أسبوع هام بعد اصابة ميسي ونحن سعداء بالفوز بثلاث مباريات صعبة جدًا، عندما نفوز أشعر بالهدوء والسعادة ويمنحني هامش من الأريحية لأنام".

وأوضح: "إذا فزت أذهب لانام مرتاح وإذا خسرت أكون على بعد خطوة من النار، أتمنى أن نفوز بالمباراة القادمة ضد رايو فاياكانو".

المزيد عن: كلاسيكو الأرض فالفيردي ريال مدريد برشلونة
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