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سبق – السعودية | "البيئة والزراعة" تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:54 م
سبق – السعودية | البيئة والزراعة تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة
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الفجر السعودي
 
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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإبلاغ عن الآبار المكشوفة، حيث أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر بن سعيد الفقيه أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/، وذلك بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ومن ثم متابعة البلاغ.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء مشروع طموح يسعى إلى ردم الآبار المهجورة في المملكة، وتعميد شركات متخصصة في الردم والتحصين؛ حفاظاً على الأرواح وعلى الممتلكات، وحمايةً لطبقات المياه الجوفية من التلوث.

من جانبه، أكد مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس محيي القبيسي الشهري أن على المواطنين والمقيمين بالمنطقة المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

المصدر:- صحيفة سبق

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