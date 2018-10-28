مكلارين تكشف عن سيارتها "Speedtail" الأكثر إنسيابة في العالم

كشفت مكلارين عن Speedtail أقوى وأسرع مكلارين، والسيارة الأكثر انسيابية على الأطلاق.





نرى بشكل ملحوظ أن سبيدتيل منحوتة بطريقة فنية وهندسية فذة، وأول سيارة خارقة تتخلص من المرايا التقليدية لصالح كاميرات وثاني سيارة إنتاجية بهذه الميزة، كما نلاحظ تصميم الجنوط الأمامية الفريد الذي يساعد على تحسين مقاومة الهواء إلى أبعد حد مع المحافظة على وظيفة تبريد المكابح من خلال مدخل هواء خاص مدمج بالجنط. وتأتي مكلارين سبيدتيل بطول فارع يبلغ 5.14 متر يساعد بالتأكيد على ثبات السيارة على السرعات العالية ويلعب دوراً في تحسين مقاومة الهواء, وقد بنيت السيارة بهيكل Monocage من مكلارين المصنوع كلياً من الكربون فايبر لتخفيف الوزن إلى 1,430 كجم.





تأتي سبيدتيل بثلاث مقاعد خصص الأوسط منها للسائق مع لوحة عدادات إلكترونية متطورة وشاشتين جانبيتين للمرايا مع وضع عدد من أزرار التحكم في المحركات وناقل الحركة في سقف السيارة لاستغلال المساحات ومنح السيارة مظهر رياضي مميز بطبيعة الحال.



