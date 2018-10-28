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تقرير يكشف عن إنفاق المسلمين على السفر والسياحة خلال 2017

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 07:51 م
تقرير يكشف عن إنفاق المسلمين على السفر والسياحة خلال 2017
ارشيفية
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وكالات
 
 أظهرت نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018 - 2019 أن المسلمين أنفقوا نحو 177 مليار دولار على السفر في عام 2017.

وتوقع التقرير، الذي تم إطلاقه للعام السادس على التوالي وبدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وإعداد تومسون رويترز، أن يصل حجم الإنفاق إلى 274 مليار دولار بحلول عام 2023.

وأوضح التقرير أن  قطاع السياحة والسفر الحلال يشهد توسعاً ملحوظاً من خلال عروض العطلات الثقافية والتاريخية والدينية والمنتجعات الشاطئية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تحظى بإقبال متميز في حين تعمل حكومات الشرقين الأوسط والأقصى على تعزيز الخدمات والمرافق المتاحة انسجاماً مع تزايد أعداد المسلمين الراغبين في السفر إلى الخارج.

وأصبحت خدمات السفر السائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بدءاً من شقق الملكية المشتركة للعطلات في دبي ووصولاً إلى الخيارات المتنامية للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المخصصة لتلبية احتياجات المسافرين المسلمين.
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