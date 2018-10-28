"الجبوري": وفد من الدوما يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخرطوم

كشف خالد الجبوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني السوداني (البرلمان)، أن وفدا من مجلس الدوما الروسي، يزور الخرطوم حاليا لبحث العلاقات الاقتصادية والتعاونية بين البلدين.

وقال الجبوري، خلال تصريحاته، اليوم الأحد: اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، مع وفد من مجلس الدوما الروسي، إلى جانب عدد من المستثمرين الروس".





وأشار الجبوري إلى أن الزيارة تأتي في إطار تبادل العلاقات بين البلدين، وقد تباحثنا حول عدد المسائل لمصلحة البلدين لا سيما المتعلقة بالاستثمار، مشيرا إلى أن روسيا تمتلك قدرات متطورة نود الاستفادة منها في السودان، لذلك نقاشنا مع الوفد الروسي كيفية تسهيل الاستثمارات بين البلدين، لأن للبرلمانات، تلعب أدوارا كبيرة لتسهيل مثل هذه الأمور.





ولفت الجبوري إلى أنه تم الاتفاق مع الوفد الروسي، من خلال البروتوكولات والاتفاقات الموقعة بين البلدين، على أن يتم تنشيط قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هناك شواطئ في ساحل البحر الأحمر السوداني، تتمتع بظروف ملائمة السياحة.





وأكد الجبوري أن الجانب السوداني، وجد آذانا صاغية من الوفد الروسي، وأن المشاورات ستتواصل، مشيرا إلى أن لدى الوفد الروسي اجتماعات مع بعض المؤسسات الاقتصادية السودانية للتباحث على بعض البرامج الاقتصادية.





وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قام بزيارة لروسيا في نوفمبر للعام 2017، وصفها الجانب السوداني بالتاريخية، وقد شهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والسوداني عمر البشير التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.