ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بن عروس: ندوة طبية بمقر بلدية الزهراء حول مقاومة وطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:32 م
بن عروس: ندوة طبية بمقر بلدية الزهراء حول مقاومة وطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي
سرطان الثدي
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
نظمت بلدية الزهراء من ولاية بن عروس بالتعاون مع جمعية " روافد التنمية "، صباح اليوم الاحد ، ندوة طبية بمقر البلدية حول مقاومة وطرق الوقاية من مرض سرطان الثدي وعنق الرحم، حضرها جمع من النساء من متساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة وأطباء في الاختصاص.

وبالمناسبة، قدمت الدكتورة المتخصصة في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز(المركز التونسي لمقاومة السرطان)، بثينة العموري، مداخلة علمية حول مرض سرطان الثدي وعنق الرحم تطرقت فيها الى علامات المرض الظاهرة والخفية، ومعدلات انتشار المرض في تونس والتي قالت إنها "تبقى مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية"، مشيرة إلى أن اكتشاف المرض مايزال متأخرا نسبيا في أوساط النساء المصابات به.

كما قدمت العموري نماذج مصورة لعلامات المرض على عينات مختارة من النساء، أوضحت من خلالها غياب ثقافة التوقي من المرض والتي قالت "انها للأسف مازالت منتشرة بكثرة في الأوساط الاجتماعية المتوسطة والفقيرة"، مؤكدة تسجيل حالات مفزعة لنساء لم يقمن بالتقصي المبكر للمرض رغم بروز علامات واضحة وجلية على أجسادهن.

وركزت على الأسباب التي تقف وراء انتشار هذا المرض والتي يعود بعضها الى عوامل وراثية، وأخرى متعلقة بنظام الحياة ونماذج الأغذية المتبعة، وأخرى مرتبطة بتأخر سن الزواج والانجاب خلال المراحل العمرية المتأخرة.

وكانت رئيسة جمعية "روافد التنمية" بمدينة الزهراء، عفيفة البوزيري، دعت الحاضرات، في بداية الندوة، الى ضرورة الوعي بأهمية التقصي المبكر لهذا المرض، ونشر الوعي بأهمية التشخيص الدوري له داخل الحواضن الاجتماعية المختلفة للتقليص من انتشاره، والمساهمة في التحسيس بأهمية الكشف في المراكز الطبية وعيادات القوافل الصحية التي تنظم تباعا من قبل الجهات المعنية ودعم هذا المجهود.

يذكر أن مركز الصحة الأساسية بمدينة الزهراء فتح أبوابه، بالتوازي مع تنظيم هذه التظاهرة وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي، لعيادات مجانية للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، على تستمر هذه العيادات كامل اليوم الاحد.  (وات)
المزيد عن: سرطان ثدي خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
2
x
15:30
2
آرسنال
بيرنلي
0
x
15:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
0
x
18:00
0
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
2
x
17:15
1
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
سامبدوريا
نابولي
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فيردر بريمن
-
x
19:00
-
باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
كأس زايد للأندية الأبطال
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
20:00
-
الأهلي - السعودية
الأهلي - مصر
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/28/2018 6:40:05 PM