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المصرية اللبنانية تطرح "نداء أخير للركاب" لأحمد القرملاوي

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:29 م
المصرية اللبنانية تطرح نداء أخير للركاب لأحمد القرملاوي
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شيماء عطية
 

المصرية اللبنانية تطرح "نداء أخير للركاب" لأحمد القرملاوي

 

صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية رواية " نداء أخير للركاب" للكاتب الروائي أحمد القرملاوي.

 

تدور أحداث الرواية حول هاني الذي يغادر أميركا بصورة مفاجئة، آملًا في الحصول على ميراثٍ يستعيد به حياته المفككة، غير أنه يجد نفسه مضطرًّا لأن يخوض رحلةً طويلة عبر عدة بلاد.. يقابل أشخاصًا ما كان ليلتقيهم دون العبور بهذه المحطات، يساعدونه في كشف أسرار ماضيه المحفوف بالغموض. هل ستتهاوى قناعاته وتتبدى أسراره المربكة؟هذا ما نتعرف عليه عبر صفحات الرواية النابضة بالأحداث.

 

أحمد القرملاوي, روائي وقاص مصري،من مواليد القاهرة، صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "أول عباس" في يناير 2013، ثم روايته الأولى " التدوينة الأخيرة" في أغسطس2014، تلتها رواية " دستينو" في يوليو 2015، وحصلت روايته"أمطار صيفية" الصادرة عام 2016 على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلف الشاب لعام2018.

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