بث مباشر حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اون لاين | لايف بث مباشر ريال مدريد ضد برشلونة بدون تقطيع

بث مباشر حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اون لاين | لايف بث مباشر ريال مدريد ضد برشلونة بدون تقطيع

أحرز البرازيلى مارسيلو، لاعب فريق ريال مدريد الإسبانى، الهدف الأول فى شباك مضيفه برشلونة، بالدقيقة 50 من زمن كلاسيكو الأرض المقام بينهما حاليا على ملعب "كامب نو"، فى قمة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".