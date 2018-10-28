زهير المغزاوي: "حالة الافلاس السياسي والاقتصادي سببها الائتلاف الحاكم"

اعتبر الامين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن "الافلاس السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد سببه الائتلاف الحاكم في غياب مشروع وطني اصلاحي قادر على اخراج تونس من ازمتها الخانقة ومنوال تنموي يعيد للمواطن كرامته في العيش الكريم".





وطرح المغزواي لدى اشرافه، اليوم الاحد، على اجتماع شعبي بمنتزه بئر بلحسن باريانة حركة الشعب كبديل لما اسماه "بالرداءة السياسية " التي أضرت بمصالح المواطن التونسي البسيط، وبحقه في السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي والاقتصادي.





وأشار الى" تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار ونسب التضخم والبطالة والفقر والجهل وفقدان بعض المواد الاساسية من الاسواق وضعف خدمات الصحة والنقل والتعليم"، مطالبا رئيس الحكومة يوسف الشاهد "بالانتصار للمواطن والاهتمام بفض الاشكاليات التنموية والاقتصادية وتحسين الخدمات للنهوض بالبلاد بعيدا عن الصراعات السياسية التي لا تهم التونسي في شيء".





ويرى أمين عام حركة الشعب أ "التحوير الوزاري المرتقب مناورة سياسية لتغطية الفشل الذي تعانيه حكومة الائتلاف الوطني على جميع المستويات وصراع "عبثي" من اجل السلطة وتاكيد الارتهان للغرب"، على حد قوله.



