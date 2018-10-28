رياح قوية إلى عاتية محمّلة بالرمال والأتربة باغلب الجهات وانخفاض الرؤية الافقية دون 100 م بالجنوب

يتواصل الوضع الجوي، خلال اليوم الأحد 28 أكتوبر وغدا الاثنين 29 أكتوبر 2018، ملائما لهبوب رياح قوية إلى عاتية من القطاع الجنوبي بأغلب الجهات، وفق ما اورده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي على موقعه.





وتتراوح السرعة القصوى للرياح بين 60 و 80 كلم/س وتصل مؤقتا إلى حدود 100 كلم/س في شكل هبات وتكون مثيرة للرمال والأتربة والغبار، وفق المصدر ذاته.



