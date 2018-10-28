المصري يستعد للإسماعيلي بالتدريبات البدنية

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثالثة والنصف عصر اليوم تدريباته استعدادا لمباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر اقامتها في الخامسة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري ، حيث أدى الفريق مرانه على الاستاد وسط حضور جماهيري ضعيف ورغم ذلك احسنت الجماهير استقبال اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة التوأم حسن.





وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني على النواحي البدنية ، حيث خاض اللاعبون مراناً بدنياً عنيفاً اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية المتنوعة والتي تهدف للارتقاء بمعدلات السرعة والقوة والتحمل.