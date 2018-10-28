yalla shoot.. الكلاسيكو نااار برشلونة 2-1 ريال مدريد مشاهدة مباراة الديربي في الـla liga الإسبانية

نجح فريق برشلونة الإسباني في معادلة الرقم التهديفي التاريخي الخاص بغريمه التقليدي ريال مدريد، خلال مباريات الكلاسيكو، ببطولة الدوري الإسباني.





وسجل برشلونة في آخر 22 كلاسيكو بالدوري الاسباني، معادلا أفضل أرقام ريال مدريد بين أعوام 1959 و 1969 .



