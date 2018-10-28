تنظيم قافلة صحية عسكرية متعددة الإختصاصات على مدى يومين لفائدة متساكني ولاية جندوبة

نظمت الإدارة العامة للصحة العسكرية الراجعة بالنظر لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، قافلة صحية عسكرية متعددة الاختصاصات، تضمنت إجراء فحوصات طبية للمئات من متساكني معتمديات فرنانة وعين دراهم وطبرقة من ولاية جندوبة.





وأفاد العميد عبد المجيد الصخري، بأن القافلة الصحية التي يمتد نشاطها طيلة يومي الأحد والاثنين، تستهدف المناطق الحدودية التي تعاني نقصا واضحا في أطباء الاختصاص، على غرار الامراض الجلدية والصدرية وطب الاطفال والقلب والشرايين والانف والحنجرة.





وأضاف أن القافلة التي تم تنظيمها في إطار الاحتفاء بالذكرى الثانية والستين لانبعاث الجيش الوطني، ودعم مجهودات وزارة الصحة في المناطق الحدودية، جاءت مصحوبة بكميات من الدواء سيتم تسليمها لمستحقيها، وفق ما يقتضيه التشخيص الطبي في الإبان.





وأكد أن الادارة العامة للصحة العسكرية، ستحرص على متابعة الحالات التي تستحق المتابعة، وعلى توفير الإمكانيات الكفيلة بمعالجة الأمراض التي يعاني منها عدد من مرضى الجهة.





من جهته، صرح المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس، بأنه من المنتظر ا ن تتواصل خدمات القافلة غدا الإثنين، لتشمل معتمديات جندوبة الشمالية ووادي مليز وغار الدماء بالجهة.



