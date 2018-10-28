رابط ماي كورة مباشر الان | مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت برشلونة وريال مدريد HD

بدأ الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد في ملعب الكامب نو الآن حيث تشير النتيجة لهدفين مقابل هدف.





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مباراة الكلاسيكو





تتجه الأنظار الأحد إلى ملعب كامب نو الذي سيكون مسرحاً للقمة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد والتي ستقام في غياب نجميهما الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب بكسر في يده اليمنى تعرض له خلال المباراة الاخيرة في الدوري ضد أشبيلية (4-2)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل هذا الصيف إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.





مباشر الان | مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت برشلونة وريال مدريد HD





ويحتل برشلونة صدارة الليغا برصيد 18 نقطة بعد أن حقق 5 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة في المقابل يأتي ريال مدريد في المركز السابع من 4 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.



