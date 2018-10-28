"جهاز المشروعات": مولنا 13 ألف مشروع فى الوادى الجديد بـ 449 مليون جنيه

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا) قام منذ انشائه عام 1992 وحتى سبتمبر 2018 بتمويل ما يقرب من 13 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى محافظة الوادى الجديد وذلك بتمويل يصل الى 449 مليون جنيه مما أتاح حوالى 29 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة بالإضافة الى الخدمات غير المالية ممثلة فى تدريب ريادة الاعمال وخدمات الدعم الفنى والتسويقى فضلاً عن خدمات الشباك الواحد والتى وصلت الى استصدار 1400 رخصة والمنح التى قدمها الجهاز لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بالمحافظة والتى بلغت حوالى 62 مليون جنيه اتاحت نحو 7 آلاف فرصة عمل.





وأوضحت أن انجازات الجهاز كثيرة بالمحافظة منذ يناير وحتى سبتمبر عام 2018 ، حيث قام بضخ نحو 77 مليون جنيه لتمويل حوالى 701 مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت اكثر من ألفى فرصة عمل فضلاً عن الخدمات غير المالية من توعية وتدريب واستشارات وتسويق ومعارض.





كما تم تدريب 184 شاب وفتاة من خلال تنفيذ 8 برامج تدريبية "ابدا مشروعك" و" مهارات ريادية " .





وأكدت أن الجهاز يعمل على مضاعفة التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة فى الوادى الجديد ويسعى لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات ناجحة لها مردود اقتصادى جيد.



