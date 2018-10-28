يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD الاهلي ضد الوصل مجاناً عبر on sport كورة لايف





يستقبل فريق الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، حيث ستكون المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بين فريقين عربيين شقيقين، البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوصل الإماراتي حصريا عبر أبو ظبي الرياضية.





الأهلي المصري كان قد عبر إلى دور الستة عشر بعدما تجاوز نظيره النجمة اللبناني في دور الـ 32 من المسابقة العربية، بعد الفوز عليه في مجموع اللقائين 4-0، في حين تفوق الوصل الإماراتي على عملاق الكرة السعودية نادي اتحاد جدة، على الرغم من انتهاء موقعتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1، لكن الوصل استفاد من قاعدة احتساب الأهلي خارج الأرض ليصعد إلى هذا الدور من البطولة العربية.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD الاهلي ضد الوصل مجاناً عبر on sport كورة لايف





يمكن لكل متابعينا في كل مكان متابعة مباراة الأهلي أمام الوصل الاماراتي مباشرة بدون تقطيع عبر أبو ظبي الرياضية 1، وتعليق ممتع لكل من الإماراتي علي سعيد الكعبي، والمصري عصام عبده في واحدة من قمم البطولة العربية في دور الستة عشر من البطولة التي تحظى بمتابعة ممتازة، وتبلغ جوائز صاحب المركز الأول ما يقارب من 22 مليون ريال سعودي (6 مليون دولار).





وكان الأهلي المصري تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تنتظره موقعة في غاية الصعوبة أمام الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل في الذهاب على ملعب برج العرب وبعدها بأسبوع موقعة الإياب في رادس.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر لايف HD الاهلي ضد الوصل مجاناً عبر on sport كورة لايف











