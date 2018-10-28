مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر

برشلونة يصنع التاريخ في "الكلاسيكو":

نجح فريق برشلونة الإسباني في معادلة الرقم التهديفي التاريخي الخاص بغريمه التقليدي ريال مدريد، خلال مباريات الكلاسيكو، ببطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر

وسجل برشلونة في آخر 22 كلاسيكو بالدوري الاسباني، معادلا أفضل أرقام ريال مدريد بين أعوام 1959 و 1969