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يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مباشر بدون تقطيع | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة | رابط جديد

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:19 م
يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مباشر بدون تقطيع | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة | رابط جديد
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نجح فريق برشلونة الإسبانى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه ريال مدريد، بهدفين دون مقابل، فى كلاسيكو الأرض المثير المقام بينهما حاليا على ملعب "كامب نو"، فى قمة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مباشر بدون تقطيع | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة | رابط جديد
وشهد الشوط الأول غياب تام لفريق ريال مدريد الذى لم يهدد مرمى برشلونة على الإطلاق فى أول 45 دقيقة.

أهداف برشلونة ضد الريال فى الكلاسيكو اليوم
أحرز النجم البرازيلى فيليب كوتينيو هدف التقدم لصالح برشلونة ضد ريال مدريد فى الدقيقة 11 من زمن المباراة بعد تمريرة رائعة من جوردى ألبا.
يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم مباشر بدون تقطيع | كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة | رابط جديد
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