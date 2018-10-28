سبق – السعودية | "فيصل بن خالد" يدشن غدًا مشاريع تنموية بأكثر من مليار ونصف
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:22 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
يزور أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، غدًا الاثنين، محافظة النماص، يدشن من خلالها عددًا من المشروعات التنموية بقيمة إجمالية بلغت قرابة مليار ونصف المليار ريال.
وسيلتقي أمير منطقة عسير رؤساء المراكز والدوائر الحكومية وشيوخ القبائل والأعيان بقاعة الاستقبال بمقر بيت الطالب.
ويرأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، كما يشرف الحفل الخطابي الذي أعدته المحافظة، وذلك بصالة الاحتفالات ببيت الطالب؛ ابتهاجاً بهذه الزيارة المباركة، والذي يشتمل على كلمة لمحافظ النماص، وقصيدة شعرية للشاعر سعيد ذياب العمري، ولوحة وطنية لأبناء وبنات الوطن.
وسيتم خلال الحفل تدشين عدد من المشاريع إلكترونيًّا، وذلك في القطاعات المختلفة، بعدها يتناول الجميع طعام الغداء المعد من سمو أمير منطقة عسير لأهالي المحافظة.
ورحب محافظ النماص عبدالله بن عايض العجيري، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، بأمير منطقة عسير، مؤكداً أن هذه الزيارة الكريمة هي امتداد لاهتمام وحرص ومتابعة سموه الكريم لكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها.
وقال: إنه بفضل الله، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشهد محافظة النماص، اليوم، عددًا من المشروعات الحكومية الرائدة التي من شأنها خدمة المواطنين.
وأضاف أن أهالي المحافظة يفخرون بأن قدموا عددًا من شهداء الواجب الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن مقدسات وتراب هذا الوطن الغالي، مجددين الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة.
واختتم المحافظ تصريحه بتقديم وافر الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لدعمهما وتوجيهاتهما لضمان تقديم كل ما فيه راحة ورفاهية وخدمة المواطن على ثراء هذه البلاد المباركة.
وقدم شكره لأمير منطقة عسير، ونائبه، سائلاً الله أن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة أبناء المنطقة في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، حفظها الله.
المصدر:- صحيفة سبق
يزور أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، غدًا الاثنين، محافظة النماص، يدشن من خلالها عددًا من المشروعات التنموية بقيمة إجمالية بلغت قرابة مليار ونصف المليار ريال.
وسيلتقي أمير منطقة عسير رؤساء المراكز والدوائر الحكومية وشيوخ القبائل والأعيان بقاعة الاستقبال بمقر بيت الطالب.
ويرأس اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، كما يشرف الحفل الخطابي الذي أعدته المحافظة، وذلك بصالة الاحتفالات ببيت الطالب؛ ابتهاجاً بهذه الزيارة المباركة، والذي يشتمل على كلمة لمحافظ النماص، وقصيدة شعرية للشاعر سعيد ذياب العمري، ولوحة وطنية لأبناء وبنات الوطن.
وسيتم خلال الحفل تدشين عدد من المشاريع إلكترونيًّا، وذلك في القطاعات المختلفة، بعدها يتناول الجميع طعام الغداء المعد من سمو أمير منطقة عسير لأهالي المحافظة.
ورحب محافظ النماص عبدالله بن عايض العجيري، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة، بأمير منطقة عسير، مؤكداً أن هذه الزيارة الكريمة هي امتداد لاهتمام وحرص ومتابعة سموه الكريم لكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها.
وقال: إنه بفضل الله، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشهد محافظة النماص، اليوم، عددًا من المشروعات الحكومية الرائدة التي من شأنها خدمة المواطنين.
وأضاف أن أهالي المحافظة يفخرون بأن قدموا عددًا من شهداء الواجب الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن مقدسات وتراب هذا الوطن الغالي، مجددين الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة.
واختتم المحافظ تصريحه بتقديم وافر الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لدعمهما وتوجيهاتهما لضمان تقديم كل ما فيه راحة ورفاهية وخدمة المواطن على ثراء هذه البلاد المباركة.
وقدم شكره لأمير منطقة عسير، ونائبه، سائلاً الله أن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة أبناء المنطقة في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، حفظها الله.
المصدر:- صحيفة سبق
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية