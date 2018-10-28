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البارسا يعادل الرقم التاريخي لريال مدريد في مباريات الكلاسيكو

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:20 م
البارسا يعادل الرقم التاريخي لريال مدريد في مباريات الكلاسيكو
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عمر عبدالعزيز
 

نجح فريق برشلونة الإسباني في معادلة الرقم التهديفي التاريخي الخاص بغريمه التقليدي ريال مدريد، خلال مباريات الكلاسيكو، ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل برشلونة في آخر 22 كلاسيكو بالدوري الاسباني، معادلا أفضل أرقام ريال مدريد بين أعوام 1959 و 1969 .

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الكتاوني يتقدم على حساب الميرنجي بهدفين نظيفين، أحرزهما فيليبي كوتينهو ولويس سواريز.

المزيد عن: ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الاسباني البارسا
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