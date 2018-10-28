نواب أردنيون يوقعون مذكرة لحجب الثقة عن وزراء بسبب مأساة البحر الميت

أكدت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأحد، أن عددا نواب البرلمان الأردني وقعوا على مذكرة لحجب الثقة عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، بسبب اتهامهما بالتقصير بفاجعة البحر الميت.

جاء ذلك عقب اجتماع نيابي حكومي شهد "فوضى وملاسنات واتهامات بالتقصير للحكومة جراء الحادثة".





وأعلن الأردن، الجمعة الماضية، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.





وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا، فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.





وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.