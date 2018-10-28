نواب أردنيون يوقعون مذكرة لحجب الثقة عن وزراء بسبب مأساة البحر الميت

جاء ذلك عقب اجتماع نيابي حكومي شهد "فوضى وملاسنات واتهامات بالتقصير للحكومة جراء الحادثة".
وأعلن الأردن، الجمعة الماضية، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.
وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا، فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.
وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.