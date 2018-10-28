KORA ON line مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 28-10-2018 ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر





تبدأ أحداث مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ، وسوف يتغيب عن المباراة الكثير من الأسماء لكلا الفريقين ومن أبرزهم ليونيل ميسي من جانب برشلونة بالإضافة إلي اومتيتي ، كما تزداد احتمالية غياب كارفخال عن صفوف الريال أيضاً.





جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد عانى مؤخراً من عدة أزمات ، الأمر الذى يهدد مستقبل المدرب جولين لوبيتيجي والذى أوشك تقريبًا من الإقالة كما ذكرت التقارير الصحفية ، وأن المدرب أنطونيو كونتى الايطالى كان قد اتفق مع إدارة الملكى لتدريب الفريق فى حال خسارة المباراة ، وفى هذه الحالة سيتم قرار إقالة المدرب الوطنى الذى تولى المسئولية منذ بداية الموسم الجارى بعد زين الدين زيدان الذى تُوج مع فريقه بثلال ألقاب متوالية فى دورى أبطال أوروبا.

KORA ON line مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 28-10-2018 ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر





مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ويحتل فريق برشلونة في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 18 نقطة، كورة لايف مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر وفي مقابل ذلك يحتل فريق ريال مدريد في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 14 نقطة يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم مشاهدة برشلونة وريال مدريد.





وقبيل انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر في آخر 67 مباراة جمعت بين فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد على مستوى جميع البطولات، كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة الكلاسيكو نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 29 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار في 20 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 18 مباراة أخرى مشاهدة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد مباشر.

KORA ON line مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 28-10-2018 ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر





الكلاسيكو بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة نقدمها مجاناً لايف وشهدت آخر 67 مباراة أيضاً جمعت بين فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد على مستوى جميع البطولات، نجح فريق برشلونة في تسجيل 118 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وفي مقابل ذلك نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 95 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق برشلونة.

KORA ON line مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 28-10-2018 ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر





ننقل لكم البث الحي للمواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة قبيل انطلاق صفارة حكم اللقاء الأولى من عمر المواجهة بدقائق، ويسعدنا تلقي تعليقاتكم أسفل الصفحة بتوقع نتيجة المباراة وفارق عدد الأهداف، وسيتم إعلان اسم متوقع نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد بعد انتهاء يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم مباشرة، متمنين لكم مشاهدة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.





KORA ON line مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم 28-10-2018 ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر







