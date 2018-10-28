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أمينوكس يمثل المغرب في "منتدى شباب العالم" بمصر (صور)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:57 م
أمينوكس يمثل المغرب في منتدى شباب العالم بمصر (صور)
أمينوكس
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أحمد رمضان متولي
 

يشارك الفنان المغربي أمين التمري، الملقب بـ"‘أمينوكس‘" بفيديو كليب الأغنية الرسمية لـ''منتدى شباب العالم'' التي حملت عنوان ‘‘من كل مكان‘‘، بجانب الفنانة المصرية كارمن سليمان، والملحن والموزع الإماراتي عادل عبد الرحيم ، ويمثل الفنان أمينوكس، المغرب في الدورة الثانية من المنتدى العالمي الخاص بالشباب بجمهورية مصر إلى جانب مجموعة من الأسماء الوازنة في الساحة الفنية المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم .

 

وبهذا الخصوص عبر ‘‘أمينوكس‘‘ عن سروره بهذه المشاركة إذ صرح قائلا: "أنا جد سعيد لكوني أول مره بمصر في أول تجربة عربية تجمعني بفنانين شباب من العالم، و لكوني ممثل المغرب بهذه التظاهرة الفنية والثقافية الكبرى".

 

وأضاف في الحديث ذاته، "هذا تقدير للفن المغربي الذي استطاع أن يبصم على تواجد كبير بالعالم العربي، و أتمنى أن تكون هذه التجربة هي بوابتي للانتشار بالشرق الأوسط عبر هذا العمل الضخم، الذي عرف مشاركة سبعة فنانين من ألمع النجوم، و آخر تقنيات التصوير و الإخراج، بالإضافة لأكتر من مئة شخص صوروا معانا الكليب بمطار شرم الشيخ الدولي".

 

من جهة أخرى أعلنت إدارة المنتدى عن مشاركة أزيد من 5 آلاف شاب وشابة، من مختلف بقاع العالم بهدف التحاور حول القضايا الدولية والعالمية التي تهم الشباب وتؤثر فيهم عالميًا.

أمينوكس يمثل المغرب في "منتدى شباب العالم" بمصر (صور)
أمينوكس يمثل المغرب في "منتدى شباب العالم" بمصر (صور)
أمينوكس يمثل المغرب في "منتدى شباب العالم" بمصر (صور)
أمينوكس يمثل المغرب في "منتدى شباب العالم" بمصر (صور)
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